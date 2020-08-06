Під Києвом на Старообухівській трасі трапилась серйозна ДТП. У результаті аварії 3 людей загинули, ще 6 – постраждали. Всі травмовані госпіталізовані, їх стан важкий.

Аварія сталась 6 серпня неподалік від санаторію "Жовтень". Про це інформують у фейсбук на сторінці dtp.kiev.ua.

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BMW протаранив бік легкового автомобіля. За словами очевидців, удар був дуже сильний, у пасажирів легкової автівки практично не було шансів вижити. На фото видно, що машини в жахливому стані.

Як повідомляють на сторінці, водій BMW не був пристебнутий. Біля машини знайшли дитяче крісло. Вочевидь, в авто була дитина.

Усі постраждалі у важкому стані, їх госпіталізували. На місці працюють кілька бригад швидких та патрульних. Навколо місця аварії утворились затори, деякі водії намагаються оминути їх, виїхавши на зустрічну смугу.



Легковий автомобіль / Фото з фейсбуку ДТП. Київ



На місці працюють правоохоронці / Фото з фейсбуку ДТП. Київ