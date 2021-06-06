Смертельна ДТП з подружжям на Закарпатті: двоє померли на місці

На трасі Київ-Чоп в Мукачівському районі трапилась смертельна аварія внаслідок зіткнення двох авто. У ДТП загинуло двоє чоловіків, а жінку доправили в реанімацію.

ДТП трапилась між селами Іванівці та Клячаново на Мукачівщині. Повідомлення у поліцію надійшло орієнтовно о 2 ночі 6 червня.

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Деталі трагічної ДТП

Працівники поліції з'ясували, що причиною аварії стало лобове зіткнення автомобілів Volkswagen Passat В6 та Volkswagen Passat В7.

За кермом одного з них перебувала 20-річна жінка, з нею їхав її 26-річний чоловік. Вони мешканці села Водиця Рахівського району. За кермом Volkswagen Passat В7 був 39-річний житель Мукачева.



Внаслідок аварії на Мукачівщині загинуло двоє людей / Фото Нацполіції

Люди загинули на місці

Поліцейські повідомили, що через отримані травми пасажир Volkswagen Passat В6 та водій Volkswagen Passat В7 померли на місці події.

Жінку госпіталізували, вона перебуває в реанімації Мукачівської районної лікарні.



У одному авто їхало молоде подружжя: чоловік загинув, а жінка в реанімації / Фото Нацполіції

Слідчі почали розслідування та відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих.