Трагедія на Харківщині: водій на смерть збив 10-річну дитину на пішохідному переході

На Харківщині 2 жовтня сталася смертельна ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка. Дитина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли її збив водій.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Що відомо про аварію?

Аварія сталася 2 жовтня близько 16:00 у селищі Високий Харківського району. Водій автомобіля Renault Scenic збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За попередніми даними, водій був тверезим. Після ДТП він викликав швидку допомогу та правоохоронців.

За фактом аварії правоохоронці розпочали розслідування за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, в Одесі сталася смертельна стрілянина після сварки на дорозі. Вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі водій ЗАЗ навмисно спровокував ДТП з автомобілем військовослужбовця.

Після зіткнення між чоловіками виник конфлікт, під час якого водій ЗАЗ дістав пістолет і вистрілив військовому в груди. Коли потерпілий упав на землю, нападник підійшов до нього та здійснив ще один постріл – у шию. Від отриманих поранень 50-річний військовослужбовець загинув на місці.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він намагався втекти, та вилучили зброю, гільзи й інші речові докази. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Наразі слідчі встановлюють мотив злочину, а також готують клопотання про взяття підозрюваного під варту.