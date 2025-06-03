Двоє дітей залишилися сиротами: на Закарпатті судитимуть правоохоронця за смертельну ДТП

На Закарпатті до суду скеровано справу проти правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинули двоє дорослих, а їхні діти залишилися сиротами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Читайте також На Харківщині у ДТП загинули жінка та дитина: винуватець скоїв самогубство на місці

Справу щодо смертельної ДТП розгляне суд

Моторошна аварія сталася 15 листопада 2024 року поблизу села Гребля Хустського району. Обвинувачений – начальник відділу одного з правоохоронних органів Закарпатської області.

Керуючи позашляховиком, він значно перевищив швидкість і здійснив обгін у забороненому місці. Виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іншим авто, в якому перебували четверо людей.

На місці загинула 31-річна пасажирка, а 35-річний водій помер у реанімації. Також постраждала дворічна дитина та ще один пасажир. Після трагедії двоє дітей залишилися сиротами.

Суд розгляне справу посадовця, що вчинив смертельну ДТП / Фото Державного бюро розслідувань

Суд розгляне справу посадовця, що вчинив смертельну ДТП / Фото Державного бюро розслідувань

За даними ДБР, обвинувальний акт вже передано до суду.

Нещодавно, ще одна смертельна ДТП сталася у Луцьку. Внаслідок аварії загинуло подружжя, а двоє неповнолітніх отримали травми. Поліція встановлює усі обставини трагедії.