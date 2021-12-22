Смертельна пожежа на Вінниччині: поліція відкрила кримінальне провадження

На Вінниччині вночі 22 грудня спалахнула пожежа у заміському відпочинковому комплексі. За фактом трагедії, що забрала життя, поліція відкрила кримінальне провадження.

Трагедія сталась близько 3:00 у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. Вогонь спалахнув на шостому поверсі будівлі.

Важливо Люди вистрибували з вікон: деталі пожежі у готелі на Вінниччині

З приміщення евакуювали близько 60 людей

Поліцейські та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, серед них – 53 дитини. Вже за 2,5 години пожежу вдалось локалізувати. Проте заходи щодо її ліквідації затягнулись.

Люди під час пожежі вистрибували з вікон

Правоохоронці з'ясували, що під час пожежі троє людей вистрибнули з вікна. На жаль, від отриманих пошкоджень загинула дівчина. Наразі поліція встановлює інформацію про загиблу. Ще двоє людей потрапили до лікарні: 43-річний чоловік та 19-річна дівчина.

Справу відкрили за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За це передбачено до 8 років позбавлення волі.

Дивіться відео пожежі у готелі на Вінниччині: