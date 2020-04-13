Смертельна ДТП на Набережній Перемоги в Дніпрі: загиблих "вирізали" з понівеченої машини – фото

У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участю трьох автомобілів Mercedes, Skoda та Daewoo. У результаті водія та пасажира останньої "вирізали" з машини рятувальники. Також відомо, що дві людини загинули та одна постраждала. Трагедія сталася приблизно о 21:00 12 квітня.

Смертельна ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі: деталі від ЗМІ

Правоохоронці з посиланням на свідків попередньо встановили, що Skoda та Daewoo рухалися в бік кільця та зупинилися на червоний сигнал світлофора. В цей час в них на швидкості влетів Mercedes, передає "Інформатор".

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У результаті Mercedes і Daewoo перекинулися на бік. Daewoo виявився заблокованим – для того, щоб дістати з неї водія і пасажира, на місце викликали рятувальників. На жаль, останні загинули на місці. Відомо, що це чоловік і дружина. Жінці було 28 років, а чоловікові – 29.

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Крім того, госпіталізували водія Mercedes. За словами свідків, від нього було чути запах алкоголю. Спершу була інформація, що він перебуває з черепно-мозковою травмою в лікарні імені Мечникова. Згодом повідомили, що під час обстеження серйозних травм у нього не виявили та перенаправили до 16 міської лікарні.

Водій Skoda від допомоги медиків відмовився.

Уся ця інформація є попередньою та заснованою на свідченнях очевидців і джерелах ЗМІ.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Дніпрі

Що кажуть у поліції

Правоохоронці уточнили, що участь у ДТП брали Mercedes Benz, Daewoo Nexia та Skoda Superb. Усі вони рухались у бік Площі Перемоги. Слідчі встановили, що Daewoo стояв на червоному сигналі світлофора, і у цей час у його задню частину врізався Mercedes. Після цього за інерцією Daewoo зіткнувся зі Skoda, що стояла попереду.

У поліції підтвердили, що водій Mercedes перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його вже затримали. Також відомо, що зловмисник отримав травму голови, тому його доправили до лікарні.

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За фактом ДП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про частину 3 статті 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Вона передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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До слова, нещодавно у Києві автомобіль із номерами МВС збив пішохода. У підсумку потерпілого госпіталізували в критичному стані, а він помер дорогою до лікарні. Відомо, що чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці.