Смертельна ДТП трапилась на Одещині: потяг зім’яв мікроавтобус, як бляшанку

В понеділок, 28 травня, у Кодимському районі Одеської області на Александровському переїзді пасажирський потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок аварії загинула 1 людина, ще 3 зазнали травм.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, з’ясували, що водій мікроавтобуса Nissan не звернув увагу на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. У салоні мікроавтобуса, окрім водія, перебували ще 5 пасажирів

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У результаті аварії загинула 26-річна пасажирка. Ще троє осіб, двоє з яких – діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".