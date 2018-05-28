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Смертельна ДТП трапилась на Одещині: потяг зім’яв мікроавтобус, як бляшанку

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ДТП в Одеській області
ДТП в Одеській області / Поліція Одещини

В понеділок, 28 травня, у Кодимському районі Одеської області на Александровському переїзді пасажирський потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок аварії загинула 1 людина, ще 3 зазнали травм.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, з’ясували, що водій мікроавтобуса Nissan не звернув увагу на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. У салоні мікроавтобуса, окрім водія, перебували ще 5 пасажирів

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У результаті аварії загинула 26-річна пасажирка. Ще троє осіб, двоє з яких – діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

 

Теги: Новини України Новини Одеси Жертви Аварії та ДТП залізниця
Джерело: 24 Канал
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