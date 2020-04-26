Смертельна ДТП у Харкові: двоє людей загинули внаслідок зіткнення легкових автомобілів
У Харкові на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" відбулося зіткнення легкових автомобілів ВАЗ та Audi. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, одна пасажирку з травмами госпіталізували до харківської лікарні.
Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції у Харківській області.
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75-річний водій легкового автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю Audi під керуванням 34-річного чоловіка. Внаслідок цього сталося зіткнення двох транспортних засобів.
Водій та 73-річна пасажирка ВАЗу померли від отриманих травм. Натомість 51-річну пасажирку Audi госпіталіузували в харківську лікарню.
Моторошна ДТП у Харкові / Фото телеграм-канал "ХС | Харьков"
Наразі поліція Харкова встановлює всі обставини аварії на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський".
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