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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна ДТП у Харкові: пасажирка Зайцевої дала важливі свідчення

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Марина Ковальова
Марина Ковальова

Марина Ковальова, пасажирка Lexus, який влетів у пішоходів в центрі Харкова на вулиці Сумській, стверджує, що авто їхало на зелене світло, яке миготіло, зі швидкістю не більше 75 кілометрів на годину.

Такі свідчення вона дала під час судового засідання, інформує NewsRoom.

Коли ми під'їжджали до перехрестя, нам горів миготливий зелений. Автомобіль Дронова стояв за десять метрів від світлофора, приблизно на рівні виходу з метро. Volkswagen почав рухатися, Олена сигнали йому, але Дронов не звернув на це уваги,
– зазначила Ковальова.

Вона переконує, що Зайцева повернула, щоб уникнути аварії, але в той момент водій Touareg прискорився й сталася аварія.

Внаслідок удару авто Зайцевої винесло на тротуар. Марина Ковальова запевнила, що автомобіль рухався зі швидкістю 70-75 кілометрів на годину.

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Проте дівчина на питання адвоката Дронова уточнила, що швидкість, яку вона назвала раніше, могла бути дещо вищою. Марина Ковальова спростувала інформацію про вживання водієм Lexus наркотиків. За її словами, Зайцева за добу до ДТП випила пенталгін через головний біль. Проте дівчина переконує, що ці ліки не мали впливу на координацію рухів.

Адмін протоколи Зайцевої, за словами її подруги, більше пов'язані з неправильним паркуванням, а не порушенням Правил дорожнього руху.

"Я хотіла б почати з того, що в ЗМІ висвітлюють її як наркоманку і мажорку. Але вона дуже добра і чуйна людина, яка допоможе вам у будь-якій ситуації. Я знаю, як їй зараз важко, як вона переживає, як їй хочеться всім допомогти", – заявила Ковальова.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась жахлива ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.

Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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