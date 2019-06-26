Смертельна ДТП у Харкові: суд постановив відкрити справу проти фахівців НДІ судових експертиз
Київський районний суд Харкова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо дій експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса. Вони проводили автотехнічну експертизу в кримінальному провадженні щодо ДТП в центрі міста у жовтні 2017 року.
На своїй сторінці у Facebook адвокат одного з обвинувачених в ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця опублікував фото вступної та резолютивної частини ухвали суду.
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Матеріали кримінального провадження... повернути в слідче управління ГУ Нацполіціі в Харківській області для вирішення питання про відновлення досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає,
– йдеться в ухвалі суду.
Раніше Ленінський райсуд Харкова задовольнив позов Перепелиці і зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо дій експертів, які проводили автотехнічну експертизу, через завідомо неправдивий висновок експерта, наданий органу, який здійснює досудове розслідування, суду.
Фахівці з автотехнічної експертизи фактично заявили в суді, що обидва водії порушили правила, заявивши, що "дії обох фігурантів знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку щодо моменту небезпеки".
Слідчий Холодногірського відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину в діях експертів і закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Прокуратура скасувала цю постанову і направила провадження в слідче управління ГУ НП в Харківській області. Однак на початку червня провадження знову було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Зазначимо, Харківський апеляційний суд також відкрив провадження за апеляцією винуватиці ДТП у Харкові Олени Зайцевої та її адвокатки Юлії Плетньової. Їй просять зменшити покарання з 10 років в'язниці до 5 років умовного.
Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.