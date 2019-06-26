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      Смертельна ДТП у Харкові: суд постановив відкрити справу проти фахівців НДІ судових експертиз

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      Зайцева та Дронов
      Зайцева та Дронов / Фото з відкритих джерел

      Київський районний суд Харкова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо дій експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса. Вони проводили автотехнічну експертизу в кримінальному провадженні щодо ДТП в центрі міста у жовтні 2017 року.

      На своїй сторінці у Facebook адвокат одного з обвинувачених в ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця опублікував фото вступної та резолютивної частини ухвали суду.

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      Матеріали кримінального провадження... повернути в слідче управління ГУ Нацполіціі в Харківській області для вирішення питання про відновлення досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає,
      – йдеться в ухвалі суду.

      Раніше Ленінський райсуд Харкова задовольнив позов Перепелиці і зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо дій експертів, які проводили автотехнічну експертизу, через завідомо неправдивий висновок експерта, наданий органу, який здійснює досудове розслідування, суду.

      Фахівці з автотехнічної експертизи фактично заявили в суді, що обидва водії порушили правила, заявивши, що "дії обох фігурантів знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку щодо моменту небезпеки".

      Слідчий Холодногірського відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину в діях експертів і закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину.

      Прокуратура скасувала цю постанову і направила провадження в слідче управління ГУ НП в Харківській області. Однак на початку червня провадження знову було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

      Зазначимо, Харківський апеляційний суд також відкрив провадження за апеляцією винуватиці ДТП у Харкові Олени Зайцевої та її адвокатки Юлії Плетньової. Їй просять зменшити покарання з 10 років в'язниці до 5 років умовного.

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

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      Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова
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