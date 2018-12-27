Смертельна стрілянина у Керчі: у головному корпусі коледжу відновили навчання

Від 26 грудня через понад два місяці після смертельної трагедії у вцілілому крилі головного корпусу Керченського політехнічного коледжу поновилися заняття.

Про це йдеться на сайті "Крим.Реалії".

Читайте також: Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі: з’явились нові деталі про постраждалих дітей

Допомогти коледжу у ремонті зголосився суднобудівний завод "Залив", який виділив понад півмільйона рублів на відновлення запасного виходу, що до того був в аварійному стані. Працівники заводу безкоштовно з власної ініціативи у вільний від роботи час зварили необхідні металоконструкції.



У Керченському коледжі відновили запасний вихід

Також протягом місяця було обладнано ґанок і встановлені сучасні двері з металопластику. А для зручності учнів найближчим часом планується змонтувати освітлення нової вхідної групи. Глава міста уточнив, що головний вхід і частина установи, що найбільше постраждала від вибуху, поки закриті. Там тривають ремонтні роботи.



Ремонт у Керченському коледжі

Зазначимо, що весь цей час, з жовтня по грудень, студенти коледжу "тулилися" в третьому корпусі. Повністю Керченський політехнічний коледж відкриють для занять 14 січня 2019 року.

Нагадаємо, що 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео