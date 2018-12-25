Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі: з’явились нові деталі про постраждалих дітей

З лікарень Москви виписали чотирьох дітей, які постраждали під час стрілянини та вибухів у політехнічному коледжі в тимчасово окупованій Росією Керчі. У вівторок, 25 грудня, вони повернуться в окупований Крим.

Про це повідомляє ТАСС.

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В окупованому Криму півострові на постраждалих чекає ще курс реабілітації в одному з євпаторійських санаторіїв.

Уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва зазначає, що більшість дітей, спрямованих на лікування в Москву, випишуть до Нового року.

У клініках російської столиці залишаються ще шестеро постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео