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      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі: з’явились нові деталі про постраждалих дітей

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      Четверо поранених в коледжі Керчі виписані з клінік Москви
      Четверо поранених в коледжі Керчі виписані з клінік Москви / Фото з відкритих джерел

      З лікарень Москви виписали чотирьох дітей, які постраждали під час стрілянини та вибухів у політехнічному коледжі в тимчасово окупованій Росією Керчі. У вівторок, 25 грудня, вони повернуться в окупований Крим.

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також:  Керченського стрільця поховали під чужим прізвищем, – ЗМІ

      В окупованому Криму півострові на постраждалих чекає ще курс реабілітації в одному з євпаторійських санаторіїв.

      Уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва зазначає, що більшість дітей, спрямованих на лікування в Москву, випишуть до Нового року.

      У клініках російської столиці залишаються ще шестеро постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини політики Теракт в коледжі у Керчі Керч Жертви
      Джерело: 24 Канал
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