Керченського стрільця поховали під чужим прізвищем, – ЗМІ

Стрільця з окупованої Керчі Владислава Рослякова, який влаштував масове вбивство в коледжі, кремували і 2 тижні тому поховали під чужим прізвищем.

Про це повідомляє "360" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Після трагедії в керченському коледжі люди, які співчувають матері Владислава – Галині, почали збирати гроші на його похорон і написали жінці листа, в якому висловили співчуття. Загалом для матері стрільця зібрали 101 тисячу рублів.

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Сусідка Галини Рослякової розповіла, що після масового вбивства в коледжі жінка покинула своє житло, взяла в оренду квартиру і живе замкнуто.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео