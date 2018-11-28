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      Керченського стрільця поховали під чужим прізвищем, – ЗМІ

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      Керченського стрільця Владислава Рослякова поховали під чужим прізвищем
      Керченського стрільця Владислава Рослякова поховали під чужим прізвищем / Фото з відкритих джерел

      Стрільця з окупованої Керчі Владислава Рослякова, який влаштував масове вбивство в коледжі, кремували і 2 тижні тому поховали під чужим прізвищем.

      Про це повідомляє "360" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

      Після трагедії в керченському коледжі люди, які співчувають матері Владислава – Галині, почали збирати гроші на його похорон і написали жінці листа, в якому висловили співчуття. Загалом для матері стрільця зібрали 101 тисячу рублів.

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      Сусідка Галини Рослякової розповіла, що після масового вбивства в коледжі жінка покинула своє житло, взяла в оренду квартиру і живе замкнуто.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: дивіться відео

      масове вбивство у коледжі в керчі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Криму Теракт в коледжі у Керчі Керч Жертви
      Джерело: 24 Канал
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