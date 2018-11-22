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      Масова бійня у політехнічному коледжі Керчі: із лікарень Криму виписали усіх постраждалих

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      Коледж у Керчі, де трапилась трагедія
      Коледж у Керчі, де трапилась трагедія / фото з відкритих джерел

      Російська влада окупованого півострова повідомила, що усіх постраждалих в результаті масової бійні в політехнічному коледжі Керчі, які перебували у лікарнях Криму, вже виписали.

      Про це інформують росЗМІ з посиланням на так званого заступника міністра охорони здоров'я анексованого півострова Миколу Деркача.

      Читайте також: Коледж в Керчі, де стався масовий розстріл, "замінували" студенти із Росії: подробиці

      Останній потерпілий перебував на лікуванні в Сімферопольській лікарні № 6, але він вже виписався,
      – заявив представник окупаційної адміністрації Криму.

      Він також уточнив, що декілька постраждалих перебувають також на лікуванні у медзакладах Москви та Краснодара.

      Проте Деркач не уточнив, скількох осіб вже виписали та скільки ще перебувають у лікарнях.

      Додамо, що станом на 19 листопада було відомо про те, що у лікарнях Криму, Краснодара та Москви перебували 15 людей.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Керч Теракт в коледжі у Керчі Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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