Масова бійня у політехнічному коледжі Керчі: із лікарень Криму виписали усіх постраждалих
Російська влада окупованого півострова повідомила, що усіх постраждалих в результаті масової бійні в політехнічному коледжі Керчі, які перебували у лікарнях Криму, вже виписали.
Про це інформують росЗМІ з посиланням на так званого заступника міністра охорони здоров'я анексованого півострова Миколу Деркача.
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Останній потерпілий перебував на лікуванні в Сімферопольській лікарні № 6, але він вже виписався,
– заявив представник окупаційної адміністрації Криму.
Він також уточнив, що декілька постраждалих перебувають також на лікуванні у медзакладах Москви та Краснодара.
Проте Деркач не уточнив, скількох осіб вже виписали та скільки ще перебувають у лікарнях.
Додамо, що станом на 19 листопада було відомо про те, що у лікарнях Криму, Краснодара та Москви перебували 15 людей.
Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.
Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.
За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.
Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео