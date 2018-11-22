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      Массовая бойня в политехническом колледже Керчи: из больниц Крыма выписали всех пострадавших

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      Колледж в Керчи, где произошла трагедия
      Колледж в Керчи, где произошла трагедия / Фото из открытых источников

      Российские власти оккупированного полуострова сообщили, что всех пострадавших в результате массовой бойни в политехническом колледже Керчи, которые находились в больницах Крыма, уже выписали.

      Об этом информируют росСМИ со ссылкой на так называемого заместителя министра здравоохранения аннексированного полуострова Николая Деркача.

      Читайте также: Колледж в Керчи, где произошел массовый расстрел, "заминировали" студенты из России: подробности

      Последний пострадавший находился на лечении в Симферопольской больнице №6, но он уже выписался,
      – заявил представитель оккупационной администрации Крыма.

      Он также уточнил, что несколько пострадавших находятся также на лечении в медучреждениях Москвы и Краснодара.

      Однако Деркач не уточнил, сколько человек уже выписали и сколько еще находятся в больницах.

      Добавим, что по состоянию на 19 ноября было известно о том, что в больницах Крыма, Краснодара и Москвы находились 15 человек.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

       

      Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Теракт в колледже в Керчи Керчь
      Источник: 24 Канал
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