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      Керченского стрелка похоронили под чужой фамилией, – СМИ

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      Керченского стрелка Владислава Рослякова похоронили под чужой фамилией
      Керченского стрелка Владислава Рослякова похоронили под чужой фамилией / Фото из открытых источников

      Стрелка из оккупированной Керчи Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в колледже, кремировали и 2 недели назад похоронили под чужой фамилией.

      Об этом сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

      После трагедии в керченском колледже люди, которые сочувствуют матери Владислава – Галине, начали собирать деньги на его похороны и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования. Всего для матери стрелка собрали 101 тысячу рублей.

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      Соседка Галины Рослякова рассказала, что после массового убийства в колледже женщина покинула свое жилье, взяла в аренду квартиру и живет замкнуто.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой человек устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Жертвы Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
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