Керченского стрелка похоронили под чужой фамилией, – СМИ

Стрелка из оккупированной Керчи Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в колледже, кремировали и 2 недели назад похоронили под чужой фамилией.

Об этом сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После трагедии в керченском колледже люди, которые сочувствуют матери Владислава – Галине, начали собирать деньги на его похороны и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования. Всего для матери стрелка собрали 101 тысячу рублей.

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Соседка Галины Рослякова рассказала, что после массового убийства в колледже женщина покинула свое жилье, взяла в аренду квартиру и живет замкнуто.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой человек устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео