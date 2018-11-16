Журналисты опубликовали новые откровения керченского стрелка

Керченский стрелок Владислав Росляков, который убил десятки людей во время теракта в колледже 17 октября, считал себя полупсихопатом и мечтал "всех перестрелять".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

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Соответствующее признание он опубликовал в сообществе "Мир маньяков и убийц" 25 марта 2018 года.

Таких, как я, еще несколько миллионов только в этой социальной сети. Отвечу сразу — у меня эмпатия ниже плинтуса. Думаю, что я – полупсихопат. Меня мало интересует общение с себе подобными. Все чувства – ложь, обман и х*рня. Их стоит скрывать от самого себя,

– писал Росляков.

Он также жаловался на свое окружение, но отметил, что убивать людей – плохо.

"А еще, одни придурки вокруг, и есть мысли – их всех перестрелять. Но убивать людей плохо. Я высказал лишь субъективное мнение и не призываю никого убивать", – добавил он.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео