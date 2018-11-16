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      Журналісти опублікували нові одкровення керченського стрілка

      1178 Читать новость на русском
      Владислав Росляков
      Владислав Росляков / Скріншот

      Керченський стрілок Владислав Росляков, який убив десятки людей під час теракту в коледжі 17 жовтня, вважав себе напівпсихопатом і мріяв "усіх перестріляти".

      Про це повідомляють росіські ЗМІ з посиланням на його допис у соцмережах.

      Читайте також: Вбивство людей в Керчі: стрілка досі не поховали

      Відповідне зізнання він опублікував у спільноті "Світ маніяків і вбивць" 25 березня 2018 року. 

      Таких, як я, ще декілька мільйонів тільки в цій соціальній мережі. Відповім одразу — у мене емпатія нижче плінтуса. Думаю, що я — напівпсихопат. Мене мало цікавить спілкування із собі подібними. Всі почуття — брехня, обман і х*рня. Їх варто приховувати від самого себе, 
      – писав Росляков.

      Він також скаржився на своє оточення, але зазначив, що вбивати людей – погано.  

      "А ще, одні придурки навколо, і є думки – їх усіх перестріляти. Але вбивати людей погано. Я висловив лише суб'єктивну думку і не закликаю нікого вбивати", – додав він. 

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Теракт в коледжі у Керчі Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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