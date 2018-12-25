Смертельная стрельба в колледже в Керчи: появились новые детали о пострадавших детях
Из больниц Москвы выписали четверых детей, пострадавших во время стрельбы и взрывов в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи. Во вторник, 25 декабря, они вернутся в оккупированный Крым.
Об этом сообщает ТАСС.
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В оккупированном Крыму пострадавших ждет еще курс реабилитации в одном из евпаторийских санаториев.
Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева отмечает, что большинство детей, направленных на лечение в Москву, выпишут до Нового года.
В клиниках российской столицы остаются еще шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.
Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.
По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако позже переквалифицировали его в массовое убийство.
Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео