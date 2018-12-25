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      Смертельная стрельба в колледже в Керчи: появились новые детали о пострадавших детях

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      Четверо раненых в колледже Керчи выписаны из клиник Москвы
      Четверо раненых в колледже Керчи выписаны из клиник Москвы / Фото из открытых источников

      Из больниц Москвы выписали четверых детей, пострадавших во время стрельбы и взрывов в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи. Во вторник, 25 декабря, они вернутся в оккупированный Крым.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      В оккупированном Крыму пострадавших ждет еще курс реабилитации в одном из евпаторийских санаториев.

      Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева отмечает, что большинство детей, направленных на лечение в Москву, выпишут до Нового года.

      В клиниках российской столицы остаются еще шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако позже переквалифицировали его в массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Новости Крыма Керчь Аннексия Крыма Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
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