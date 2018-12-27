Смертельная стрельба в Керчи: в главном корпусе колледжа возобновили обучение

С 26 декабря более чем через два месяца после смертельной трагедии в уцелевшем крыле главного корпуса Керченского политехнического колледжа возобновились занятия.

Об этом говорится на сайте "Крым.Реалии".

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Помочь колледжу в ремонте вызвался судостроительный завод "Залив", который выделил более полумиллиона рублей на восстановление запасного выхода, который до того был в аварийном состоянии. Работники завода бесплатно по собственной инициативе в свободное от работы время сварили необходимые металлоконструкции.



В Керченском колледже возобновили запасной выход

Также в течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика. А для удобства учеников в ближайшее время планируется смонтировать освещение новой входной группы. Глава города уточнил, что главный вход и часть учреждения, больше всего пострадавшая от взрыва, пока закрыты. Там продолжаются ремонтные работы.



Ремонт в Керченском колледже

Отметим, что все это время, с октября по декабрь, студенты колледжа "ютились" в третьем корпусе. Полностью Керченский политехнический колледж откроют для занятий 14 января 2019 года.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео