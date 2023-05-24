Смертельна ДТП під Одесою: сім'я влетіла у вантажівку, яку залишили на дорозі
Джерело:Поліція Одеської області
Родина рухалася по трасі Одеса – Рені на легковику та врізалася у фуру, водій якої хотів допомогти іншому керманичу. На жаль, є жертва та травмовані.
За рулем знаходився 36-річний чоловік. Разом із ним їхала дружина та теща.
Читайте також У Києві сталась аварія за участі Renault та Infiniti: відео моменту автотрощі
Подробиці смертельної ДТП
Аварія відбулася на трасі Одеса – Рені біля повороту на Теплодар. На цій ділянці дороги водій вантажівки побачив автівку, що застрягла на узбіччі. Він залишив свою фуру на проїзній частині та пішов допомагати автовласнику.
У цей час в бік Одеси їхала сім'я на легковику. Ця машина врізалася у вантажівку з напівпричепом.
Скільки людей постраждало
Через ДТП дружина 36-річного керманича легковика загинула на місці. А його самого разом із тещею госпіталізували. Два інших водії не отримали жодних травм. Місцева поліція поділилася кадрами з місця подій.
Зім'ятий легковик / Фото поліції Одеської області
Фура з напівпричепом / Фото поліції Одеської області
Інші смертельні ДТП в Україні
- У Львівській області автомобільна аварія забрала життя жінки та її двох неповнолітніх дочок. Вижити вдалося тільки 15-річному сину.
- А на Закарпатті внаслідок аварії загинули 3 людини. Капітан поліції порушив правила дорожнього руху на трасі між селом Сокирниця та містом Хуст. Це призвело до зіткнення з іншою автівкою. У результати загинув сам правоохоронець, місцевий депутат та ще одна людина.
- В Одеській області через ДТП загинула 3-річна дитина. Внаслідок аварії, що сталася між селами Лощинівка та Каланчак, ще 6 людей травмувалися.