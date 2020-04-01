Смертельне зіткнення мікроавтобуса з фургоном на Львівщині: багато загиблих і поранених – фото
Неподалік Червонограда в селі Бендюга Сокальського районі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito і фургон Renault Kangoo. У результаті три пасажирки останнього від отриманих травм загинули на місці. Крім того, ще дві особи зазнали поранень. Усі загиблі та травмовані – жителі Радехівського району. Інцидент трапився 1 квітня приблизно о 13:40.
Загиблі і травмовані
За інформацією пресслужби Нацполіції у Львівській області, внаслідок ДТП загинули жінки віком 18, 40 і 60 років.
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Також тілесні ушкодження отримали
- 21-річний водій Renault;
- його 42-річний пасажир.
Зараз вони перебувають у лікарні.
Наслідки смертельної ДТП біля Червонограда на Львівщині / Фото: Пресслужба Нацполіції
Причини ДТП
Правоохоронці попередньо встановили, водій мікроавтобуса, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу в русі Renault. У результаті і відбулось зіткнення.
Водія Mercedes уже затримали. Це 25-річний житель Дрогобицького району. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.
За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порущення правил дорожнього руху".
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Вона передбачає:
- позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років;
- позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють обставини події.
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