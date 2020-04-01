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      Смертельне зіткнення мікроавтобуса з фургоном на Львівщині: багато загиблих і поранених – фото

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      На Львівщині зіткнулися мікроавтобус і фургон: три людини загинули, ще двоє постраждали / Пресслужба Нацполіції

      Неподалік Червонограда в селі Бендюга Сокальського районі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito і фургон Renault Kangoo. У результаті три пасажирки останнього від отриманих травм загинули на місці. Крім того, ще дві особи зазнали поранень. Усі загиблі та травмовані – жителі Радехівського району. Інцидент трапився 1 квітня приблизно о 13:40.

      Загиблі і травмовані

      За інформацією пресслужби Нацполіції у Львівській області, внаслідок ДТП загинули жінки віком 18, 40 і 60 років.

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      Також тілесні ушкодження отримали

      • 21-річний водій Renault;
      • його 42-річний пасажир. 

      Зараз вони перебувають у лікарні.

      Наслідки смертельної ДТП біля Червонограда на Львівщині / Фото: Пресслужба Нацполіції  

      Причини ДТП

      Правоохоронці попередньо встановили, водій мікроавтобуса, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу в русі Renault. У результаті і відбулось зіткнення.

      Водія Mercedes уже затримали. Це 25-річний житель Дрогобицького району. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

      За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порущення правил дорожнього руху".

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      Вона передбачає:

      • позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років;
      • позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

      Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють обставини події.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Аварії та ДТП Новини Львова
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