Смертельне зіткнення мікроавтобуса з фургоном на Львівщині: багато загиблих і поранених – фото

На Львівщині зіткнулися мікроавтобус і фургон: три людини загинули, ще двоє постраждали / Пресслужба Нацполіції

Неподалік Червонограда в селі Бендюга Сокальського районі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito і фургон Renault Kangoo. У результаті три пасажирки останнього від отриманих травм загинули на місці. Крім того, ще дві особи зазнали поранень. Усі загиблі та травмовані – жителі Радехівського району. Інцидент трапився 1 квітня приблизно о 13:40.