Смертельні пожежі в Одесі: чи наведе Труханов лад у місті

Чергова трагедія в Одесі. Чергова пожежа. В старовинній будівлі, в якій одночасно розміщувався коледж та два наукових інститути загорілося кілька поверхів і дах.

Відомо, про трьох загиблих, серед них – дівчина-студентка коледжу. Але точне число жертв через велику кількість людей, які навчалися і працювали в будівлі, досі не встановлена.

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Чимало вважаються зниклим безвісти. А хтось знаходиться у важкому стані в лікарні і за його життя борються медики.

Тому, скільки реально виявиться жертв цієї жахливої трагедії, з’ясується лише пізніше. А те, наскільки вона жахлива, розповідають самі очевидці – учні коледжу

І можна було б все списати на випадковість і непередбачуваність вогню. Що поробиш, пожежі трапляються і в Парижі, і в Лондоні. Але, це ж не перша страшна пожежа в Одесі за останні роки. Більше того, не перша, де у вогні опиняються і гинуть діти.

Пожежа у таборі "Вікторія"

Понад два роки тому, в одеському дитячому таборі "Вікторія" згорів один з дерев’яних корпусів. У вогні тієї пожежі загинуло троє дівчат.

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За кілька місяців до трагедії цей табір і його нові дерев’яні корпуси з пафосом відкривали мер Одеси Труханов і президент Петро Порошенко. На камери вихваляючись, яке прекрасне місце відпочинку для дітей побудоване за бюджетні гроші.

Петро Порошенко та Геннадій Труханов відкривають табір

А вже після пожежі з’ясується, що значну частину цих грошей було вкрадено через фірми, пов’язані з найближчим оточенням одеського мера. Через це, дерево в будівлях не отримало належної протипожежної обробки, а в самих корпусах так і не була підключена пожежна сигналізація.

Ну, і ви, звісно, не здивовані, що після трагедії в дитячому таборі досі ніхто не поніс ніякого покарання.

Більше того, серед підозрюваних у цій історії немає ані мера Труханова, ані його підлеглих чиновників, які дозволяли ввести будівлі в експлуатацію, ані близьких до мера бізнесменів, які наживалися на ремонті "Вікторії".

Пожежа у таборі "Вікторія"

Натомість, після пожежі у таборі, Труханов і компанія клялися-божилися, що та трагедія – чиста випадковість і вже більше ніколи такого не станеться. І публічно давалися вказівки ретельно перевірити всі заклади міста на предмет протипожежної безпеки.

Пожежа в готелі

Аж ось цього літа трапилася нова пожежа – в одеському готелі "Токіо-Стар". Який, насправді, більше нагадував не готель, а барак, поділений на відсіки, які за лічені хвилини були охоплені вогнем. І у тому вогні, загинуло дев’ятеро людей.

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І знову жодного покараного в цій історії: ані покараних посадовців, які закривали очі на непрацюючу пожежну сигналізацію, ані покараного власника готелю, якому нещодавно суд дозволив вийти із СІЗО під домашній арешт.

Пожежа в одеському готелі

Зате ми почули нові обіцянки мера Труханова вкотре ретельно перевірити всі заклади міста щодо дотримання ними правил протипожежної безпеки. Ну ось і перевірили.

Пожежа у коледжі

Так перевірили, що днями сталася ще одна велика пожежа в коледжі. Представниця служби з надзвичайних ситуацій просто з місця події під час пожежі заявила, що складність у комишовому покриті, по якому швидко розповсюджується вогонь.

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Двадцять перше сторіччя! Комишове перекриття в будівлі, де навчаються діти, ви можете собі уявити? І знову, цього разу, як і в попередніх двох трагедіях, теж не працювала пожежна сигналізація.

Пожежа в одеському коледжі

От скажіть, скільки ще треба трагедій, скільки смертей від вогню треба, щоб в Одесі нарешті працювали пожежні сигналізації, а самі будівлі, де навчаються і відпочивають діти, були в нормальному стані?

Невже меру Труханову так складно, після стількох пожеж, нарешті вирішити проблеми з безпекою у своєму місті? І знаєте, якщо поглянути на інші новини з Одеси, то виходить, складно.

Дуже складно, бо в одеського мера є чимало інших клопотів. Наприклад, допомогти забудовникам роздерибанити залишки землі біля моря. Бо кляті громадські активісти ніяк не дають це спокійно зробити.

І тепер, щоб розправитися з ними, треба забезпечити підвезення тітушок на місце скандального будівництва на Гагаринському плато.

Або, як повідомив нещодавно генпрокурор Руслан Рябошапка, чиновники одеської мерії розікрали сто мільйонів гривень, штучно завищивши заборгованість перед однією з комерційних структур.

І це вже після корупційної оборудки із заводом "Краян", через яку проти Труханова порушили справу.

Геннадій Труханов

Навіть після цього вони придумали чергову схему, щоб нагріти одеситів. Через це, днями СБУ влаштувала обшуки в одеській мерії. Слідчі, можливо, хотіли зайти і в кабінет мера Труханова, але той раптом зліг до лікарні і уникнув і чергового спілкування з правоохоронцями.

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Так що, як бачимо, одеському меру зовсім не до турбот до про безпеку мешканців міста. У нього інших проблем вистачає.

То ж сумна правда для одеситів сьогодні в цій програмі: бережіть себе. Ваша міська влада за вашу безпеку – не факт, що подбає.