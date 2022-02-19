Смертельний холод та неймовірні пейзажі: як працюють метеорологи на горі Пожижевська

Холод, снігопади, хуртовини і безмежної краси гірські пейзажі. Зараз це звична картина для працівників найвищої в Україні метеорологічної та сніголавинної станції.

Розміщена вона на висоті близько 1450 метрів, на горі Пожижевська, що у північно-західній частині Чорногірського хребта. Хто і як передбачає погоду в Карпатах – дослідила команда Ukraїner.

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Що роблять працівники станції

Кожні 3 години, без вихідних та попри негоду – працівники опорної станції "Пожижевська" знімають покази з численних приладів на метеомайданчику. Дані записують у спеціальні щоденники, потім заносять до таблиць на комп'ютері станції.

Тоді їх кодують та надсилають до гідрометцентрів в Івано-Франківську й Києві. Та тут не лише спостерігають за погодними умовами, а також стежать за формуванням снігового покриву, визначають рівень лавинної небезпеки.



Вид з гори Пожижевська / Фото Сергія Коровайного, Ukraїner

Хто там працює

Колектив невеликий та сформований з витривалих і досвідчених людей, які звикли до життя у горах і сприймають як належне складність й подекуди екстремальність умов своєї роботи. На станції постійно працює 10 осіб:

метеорологи;

інженери;

лавинники;

дизеліст-електрик;

електромеханік;

взимку до колективу долучаються ще 2 кочегари.

Ми – для того, аби давати ту погоду, яка є зараз. Таких станцій досить багато. Вони всі передають дані до Києва. Там є свої синоптики, які беруть супутникові дані, і потім складають карту прогнозу погоди,

– розповів директор станції Михайло Довганюк.

Як змінилась станція

За погодою на "Пожижевській" спостерігали давно. За словами директора станції, на горі для цього ідеальні умови.

Сам Михайло Довганюк вперше потрапив на станцію ще у 1972 році, а у 2006 році очолив "Пожижевську". Пригадує, що за майже 50 років його роботи багато чого змінилося.

Працівники станції пильнують погоду / Фото Сергія Коровайного, Ukraїner

Крім цього, станція оснащена новішими метеорологічними приладами. Водночас комп'ютер та доступ до інтернету спрощують процес збору, аналізу та передавання погодних даних.

Більше про роботу метеостанції «Пожижевська»: у відео Ukraїner