Змиті машини та зниклі люди: подробиці потопів у Туапсе

Частину Росії та тимчасово окупований Крим накрили сильні потопи. Особливо серйозні підтоплення сталися на території Туапсинського району. Їх викликали сильні зливи у Краснодарському краї.

У жителів Туапсе почалися проблеми з водопостачанням через підтоплену станцію. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ Росії, передає 24 Канал.

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Подробиці потопів у Туапсе

Підтоплення сталися не тільки у курортному місті, а й на околицях. Наразі відомо, що 4 людини вважають зниклими безвісти у Туапсинському районі.

Також була затоплена ділянка траси Джубга – Сочі в районі Лермонтово, через що цю дорогу перекрили. А в курортному селищі Небуг вода позмивала автівки. В результаті в одному з провулків утворилася кількаметрова стіна з машин, що повністю блокувала рух. Наразі невідомо, чи перебували люди у легковиках, коли транспорт почало змивати.

Де розташоване місто Туапсе: карта

На кадрах також можна побачити, як жінка стоїть по коліна у воді та намагається її шваброю направляти до каналізаційного люка. Очевидець, що її фільмує, жаліється на відсутність допомоги від російської влади.

Обережно на відео присутня російська ненормативна лексика!

Наслідки сильних злив під Туапсе: відео з соцмереж

Негода у Туапсе: відео з соцмереж

Що відбувається у Криму

, у Туапсе та околицях у ніч на 12 липня за три години випало 144 міліметри опадів. А у річках Нечепсухо, Шапсухо та Дефань різко піднявся рівень води.

Український півострів, який незаконно та тимчасово окупували росіяни, теж частково підтопило. У Сімферополі вода на вулицях піднялася значно вище бордюрів через сильні зливи.

На одному з відео водійка легковика припустила, що вона потоне, якщо відкриє двері автівки.

Автовласники рятуються від води у Сімферополі в автівках: відео з соцмереж

Затоплений Сімферополь: відео з соцмереж

На російських курортах вирує негода