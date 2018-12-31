Смертельний наїзд автомобіля на жінку у Львові: водієм виявився поліцейський

Львівські правоохоронці розшукали та затримали водія автомобіля, який на смерть збив молоду жінку на зупинці громадського транспорту. Ним виявився 25-річний працівник поліції.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини.

24 канал повідомляв, що вранці 30 грудня у Львові автомобіль BMW на єврономерах в’їхав у зупинку громадського транспорту на площі Франка. Внаслідок наїзду загинула 25-річна жителька Жидачівського району Львівщини. Водій втік з місця ДТП, покинувши своє авто за кількасот метрів від зупинки.

Читайте також: Вантажівка влетіла в кафе на Хмельниччині, є загиблі: фото та відео

За цим фактом поліція почала розслідування за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо суд визнає водія винним, йому загрожує від 3 до 8 років в’язниці з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Очевидець події, який у день ДТП гуляв на вулиці із собакою, розповів, що водій покинув своє авто після наїзду на зупинку, оскільки воно заглухло. Разом із водієм у машині перебували дівчата, сам чоловік перебував у очевидному стані алкогольного сп’яніння.

Працівник львівської поліції Ігор Зінкевич повідомив у Facebook, що затриманого звуть Олег Лещишин. У Єдиному державному реєстрі декларацій можна знайти відомості про Олега Лещишина, який працює інспектором управління патрульної поліції Львова.