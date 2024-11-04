Патріарх Кіріл заявив про "допустимість" смертної кари з погляду релігії

Російський патріарх Кіріл Гундяєв зробив цинічну заяву стосовно смертної кари. Прихвостень Путіна зазначив, що це буцімто допустимо з релігійного погляду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Гундяєв зазначив, що Святе Письмо "не засуджує подібне вбивство людей".

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Що сказав патріарх Кіріл про смертну кару

Під час спілкування з учасниками програми "Час героїв" (проєкт Путіна щодо перетворення людей, які воювали в Україні, на чиновників) патріарху Кірілу поставили запитання, чи є необхідність у смертній карі в Росії. Відповідь на запитання Гундяєв розпочав з "історичного" та "богословського" екскурсу.

Смертна кара була присутня протягом усієї людської історії. Господь Ісус Христос не засуджував смертну кару, хоча сам незаслужено зазнав страти,

– сказав патріарх Кіріл.

Далі він сказав, що "вбивство людини в покарання за її злочини — це крайній захід", але висловив думку, що "Святе Письмо це допускає".

"Смертна кара не засуджується у Святому Письмі. Господь Ісус Христос Сам був незаконно підданий смертній карі, і, однак, святі апостоли не стали говорити: "Ось після такого, такої несправедливості, коли Господь наш Ісус Христос був підданий смертній карі, ми всі повинні проголошувати, що це страшно і гріх наражати на іншого людини покарання через припинення життя". Ніде нічого такого не було сказано", – зазначив Гундяєв.

Російський патріарх також сказав, що "церква ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати це покарання". При цьому він уточнив, що "вітає чинний зараз у Росії мораторій на страти людей".