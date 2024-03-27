Не акції протесту: які загрози для Путіна матиме подальше посилення режиму

У Росії заговорили про повернення смертної кари. Можливе впровадження простолюд сприйме спокійно, бо не має критичного мислення. Вся надія на так звані "еліти".

Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк, зауваживши, що теракт у "Крокусі" показав, що у Росії є загроза для Владіміра Путіна.

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Все закінчиться "палацовим" переворотом

У Росії тотальна ненависть до всього живого та позитивних людей. Впровадження смертної кари російський народ сприйме нормально. Навіть відбуватиметься як у часи Сталіна: один на одного будуть "закладати", щоб покарати сусіда, бо, можливо, дружина сподобалася або з'явився новий москвич на базі китайського кросовера.

Росія деградує такими темпами, що скоро постане питання "сомалійці чи росіяни – хто з них представлятиме "вищий" рівень цивілізації?". Якби росіяни мали критичне мислення, вони б не підтримували війну проти України. У них би виникало багато питань до чинної влади, зокрема, чому після розвалу СРСР Китай став гегемоном, а Росія з величезним ресурсом у федеральних округах лишилася на рівні цивілізації 19 століття.

"Не треба сьогодні очікувати на прозріння російського суспільства. Можемо розраховувати лише на те, що в оточенні Кремля серед "еліт" є розуміння, що смертна кара може повернутися бумерангом до них. Теракт під Москвою свідчить, що у Росії є загроза персонально для Путіна. Чим більше будуть закручувати гайки, тим більший страх буде у його плеяди. Рано чи пізно все закінчиться "палацовим" переворотом та сегментацією Росії", – наголосив Олександр Антонюк.

Не варто сподіватися, що росіяни вийдуть на акції протесту та будуть боротися за свої права. Їм не потрібна свобода. Російський уряд, який постійно доводив суспільство до зубожіння, розраховує на те, чим бідніша людина, тим легше її використовувати як біоресурс – на війну, на утримання режиму. Тому повалити путінський режим зможе лише так звана "еліта", якщо Путін посилюватиме свій режим.

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