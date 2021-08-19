Смертну кару за такий злочин треба ввести, – Гетманцев про крадіжки чиновників

Крадіжки чиновників є аморальним вчинком, за який потрібно відповідати. Так само грабуванням є і отримання доходу з утриманням від оподаткування.

Ці речі мають однакову природу. Таку думку у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі висловив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Крадіжки чиновників – безперечний злочин

За його словами, якщо чиновник краде гроші – це звісно є крадіжкою.

Це безперечний злочин, особливо у країні, яка воює. Смертну кару за такий злочин треба ввести,

– наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що ухилення від оподаткування, можливо, має менший ступінь суспільної небезпеки, але є також аморальною діяльністю.

Гетманцев: Несплата податків – крадіжка не в держави

Водночас нардеп відзначив, що несплата податків – це крадіжка не в держави, а в лікарів, вчителів та поліцейських, які отримують менші зарплати.

У 2020 році, як зауважив Гетманцев, в Україні 10 мільйонів громадян не отримали жодної копійки доходів.

"Це крадіжка у лікаря, який їде на 3 тисячі євро до Польщі, емігрує з України, бо тут в нього тут зарплата 8,5 тисяч (гривень – 24 канал). Це крадіжка у вчителя, який іде торгувати на базар. У поліцейського, який отримує менше, ніж охоронець у супермаркеті", – сказав Гетманцев.