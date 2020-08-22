У Києві на Русанівці сталася моторошна смертельна ДТП. Тут сміттєвоз переїхав маму з дитиною. Більше того водій машини був п'яним. У результаті постраждав дворічний хлопчик. Натомість мати дитини загинула миттєво. Інцидент трапився надвечір 22 серпня на вулиці Флоренції.

Смертельна ДТП на Флоренції у Києві: деталі

Про подію у фейсбуці повідомив ресурс dtp.kiev.ua. За даними видання, зараз малолітня дитина перебуває у лікарні ОХМАТДИТ. Лежить вона у важкому стані в реанімації.

Ще одна гучна аварія На Полтавщині трапилася моторошна ДТП: серед загиблих є діти – фото

На щастя, його життю нічого не загрожує. Медики смертельних травм не виявили, щоправда в дитини сильно постраждали голова та обличчя.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП на Флоренції у Києві

Щодо причин травм хлопчика та смерті його матері, то п'яний водій сміттєвоза Scania переїхав жінку з дитиною. За словами журналістів, він тягнув тіло загиблої матері щонайменше 8 метрів. Якби зреагував одразу, то, можливо, вдалося б врятувати життя жінки.

Сміттєвоз переїхав маму з дитиною на Русанівці: фото з місця (Увага! 18+)

Більше того, крові водія сміттєвоза виявили 1,91 проміле алкоголю. Наразі зловмисник – затриманий. На місці працює слідчо-перативна група.

Вулиця Флренції, 7 – місце на Русанівці, де п'яний водій на сміттєвозі переїхав маму з дитиною / Карта