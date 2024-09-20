Їдкий і непроглядний смог оповив Київ: який вигляд має столиця
20 вересня, вранці, Київ зайняв першу сходинку у рейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Влада пояснює, що причина надзвичайної ситуації криється у пожежах в екосистемах Київщини.
Ще вранці КМДА попередила про тимчасове погіршення стану повітря і закликало киян утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.
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Київ у диму, наче у ранковому тумані
Зазначалося, що ймовірною причиною погіршення якості повітря є пожежі в екосистемі Київської області. Зокрема, за даними ДСНС, займання були зафіксовані у Вишгородському районі.
Що відбувається у столиці: дивіться відео
Який вигляд має ранковий Київ / Фото 24 Каналу
До слова, у Міндовкілля уточнили, що смог у Києві – наслідок горіння торф'яників. Наразі у повітрі Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок – пилу, сажі, диму.