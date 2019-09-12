20:09
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні

      2818 Читать новость на русском
      Смог у Києві і не тільки – все про смог в Україні 2019
      Смог у Києві: наскільки забруднене повітря в Україні? / Getty images

      Смог над Києвом став уже традиційним явищем – жителі столиці спостерігають незвичне "задимлення" кілька разів на рік. Смог як атмосферне явище небезпечний не лише для мешканців великих міст, а й сільських місцевостей, де функціонують великі підприємства.

      Останніми днями на смог скаржаться жителі Лівого берега Києва. Сайт "24" пояснює, що означає цей періодичний смог у столиці та інших містах і чому варто приділити більше уваги проблемі забруднення повітря в Україні.

      Читайте також: Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України

      Чи можна померти через забруднення повітря?

      Так. Щороку Всесвітня організація охорони здоров'я нараховує близько 4 мільйонів передчасних смертей від забруднення атмосферного повітря.

      Звідки береться смог у Києві?

      Смог у Києві, який періодично спостерігають жителі столиці, – це завислі у повітрі небезпечні тверді частки. 

      Основними причинами смогу у столиці та Київській області є погодні умови та численні пожежі.

      Нині під Києвом активно горять торфовища та трав'яний настил. Такі пожежі є джерелами викидів монооксиду азоту та оксиду азоту. За даними карти стану повітря Kyiv Smart City, кількість цих викидів значно перевищує норму.

      За останній місяць в екосистемах Київської області кількість пожеж зросла більш ніж в сім разів. Тільки за останній місяць навколо Києва відбулося 819 пожеж загальною площею 640 гектарів,
      – повідомив Начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

      Читайте також: Як підтримувати свій організм, коли на вулиці смог

      Варто зазначити, що тверді частинки є в повітрі навіть тоді, коли ми цього не бачимо.

      Смог над Києвом
      Смог у Києві вже став звичним явищем

      То повітря в Києві небезпечне не лише, коли на вулиці смог?

      Так. Аналітики центру CEDOS кажуть, що концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує допустимі норми не лише тоді, коли видно смог, а мало не щодня. І не тільки в Києві, а й інших великих містах України.

      А що таке ці тверді частинки і чим вони небезпечні?

      Тверді частинки (ТЧ) складаються зі складної суміші твердих і рідких частинок органічних і неорганічних речовин, вони в підвішеному стані присутні в повітрі. Основними їхніми компонентами є сульфати, нітрати, аміак, хлористий натрій, вуглець, мінеральний пил і вода.

      Читайте також: Компанія вивозила небезпечні відходи на звичайне звалище замість утилізації: жахливі фото

      Найбільш руйнівні для здоров'я частинки діаметром 10 або менше мікронів (ТЧ 10, ТЧ2.5), які можуть проникати глибоко в легені і осідати в них. Хронічний вплив твердих частинок посилює ризик розвитку серцево-судинних і респіраторних захворювань, а також раку легенів.

      Як поводитися, коли на вулиці смог?

      Медики радять пити якнайбільше води: дітям потрібно випивати 1,5 л води на добу, підліткам і дорослим – до 2 л.

      Рекомендовано обмежити перебування на відкритому повітрі у денні години людям похилого віку, вагітним, дітям, а також людям, схильним до хронічних хвороб верхніх дихальних шляхів, легенів, серцево-судинної системи, алергічних проявів.

      Смог у Києві
      Медики радять пити більше води під час смогу

      Під час підвищеної сонячної активності (12:00-15:00) краще зовсім утриматися від прогулянок. Перебувати в цей час на пляжі взагалі не рекомендується.

      Владі міста рекомендують обмежити рух автотранспорту, особливо вантажного, на центральних вулицях. При цьому рух на центральних автомагістралях має бути безперервний, без утворення заторів.

      А правда, що в селах повітря чистіше, ніж у містах?

      Не завжди.

      Ми звикли вважати, що в селі – дуже гарне довкілля. Але ті, хто має щастя мешкати десь поряд з великою свинофермою чи птахофабрикою, мають погане повітря. І цими питаннями у нас ніхто не опікується,
      – зазначив директор Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олександр Косовець.

      Спостереження за довкіллям у сільській місцевості взагалі не ведеться. Та й загалом рівень забруднення повітря в Україні моніторять не належним чином, тому дізнатися про справжній масштаб загрози неможливо.

      Читайте також: День без автомобілів: 7 шокуючих фактів, як машини вбивають нашу планету

      blog_ava
      "Стриптизерки": трейлер і сюжет фільму з Лопес і Cardi B в головних ролях
      сьогодні
      7358
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Новини Києва Здорове життя Глобальне потепління дослідження Екологія Наука
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 157
      Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні
      сьогодні , 19:32 Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні
      2800
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      сьогодні , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1217
      Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      сьогодні , 19:01 Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      Інна Жолобович 638
      Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 18:31 Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку
      1043
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук