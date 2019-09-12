Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні

Смог над Києвом став уже традиційним явищем – жителі столиці спостерігають незвичне "задимлення" кілька разів на рік. Смог як атмосферне явище небезпечний не лише для мешканців великих міст, а й сільських місцевостей, де функціонують великі підприємства.

Останніми днями на смог скаржаться жителі Лівого берега Києва. Сайт "24" пояснює, що означає цей періодичний смог у столиці та інших містах і чому варто приділити більше уваги проблемі забруднення повітря в Україні.

Читайте також: Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України

Чи можна померти через забруднення повітря?

Так. Щороку Всесвітня організація охорони здоров'я нараховує близько 4 мільйонів передчасних смертей від забруднення атмосферного повітря.

Звідки береться смог у Києві?

Смог у Києві, який періодично спостерігають жителі столиці, – це завислі у повітрі небезпечні тверді частки.

Основними причинами смогу у столиці та Київській області є погодні умови та численні пожежі.

Нині під Києвом активно горять торфовища та трав'яний настил. Такі пожежі є джерелами викидів монооксиду азоту та оксиду азоту. За даними карти стану повітря Kyiv Smart City, кількість цих викидів значно перевищує норму.

За останній місяць в екосистемах Київської області кількість пожеж зросла більш ніж в сім разів. Тільки за останній місяць навколо Києва відбулося 819 пожеж загальною площею 640 гектарів,

– повідомив Начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Читайте також: Як підтримувати свій організм, коли на вулиці смог

Варто зазначити, що тверді частинки є в повітрі навіть тоді, коли ми цього не бачимо.



Смог у Києві вже став звичним явищем

То повітря в Києві небезпечне не лише, коли на вулиці смог?

Так. Аналітики центру CEDOS кажуть, що концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує допустимі норми не лише тоді, коли видно смог, а мало не щодня. І не тільки в Києві, а й інших великих містах України.

А що таке ці тверді частинки і чим вони небезпечні?

Тверді частинки (ТЧ) складаються зі складної суміші твердих і рідких частинок органічних і неорганічних речовин, вони в підвішеному стані присутні в повітрі. Основними їхніми компонентами є сульфати, нітрати, аміак, хлористий натрій, вуглець, мінеральний пил і вода.

Читайте також: Компанія вивозила небезпечні відходи на звичайне звалище замість утилізації: жахливі фото

Найбільш руйнівні для здоров'я частинки діаметром 10 або менше мікронів (ТЧ 10, ТЧ2.5), які можуть проникати глибоко в легені і осідати в них. Хронічний вплив твердих частинок посилює ризик розвитку серцево-судинних і респіраторних захворювань, а також раку легенів.

Як поводитися, коли на вулиці смог?

Медики радять пити якнайбільше води: дітям потрібно випивати 1,5 л води на добу, підліткам і дорослим – до 2 л.

Рекомендовано обмежити перебування на відкритому повітрі у денні години людям похилого віку, вагітним, дітям, а також людям, схильним до хронічних хвороб верхніх дихальних шляхів, легенів, серцево-судинної системи, алергічних проявів.



Медики радять пити більше води під час смогу

Під час підвищеної сонячної активності (12:00-15:00) краще зовсім утриматися від прогулянок. Перебувати в цей час на пляжі взагалі не рекомендується.

Владі міста рекомендують обмежити рух автотранспорту, особливо вантажного, на центральних вулицях. При цьому рух на центральних автомагістралях має бути безперервний, без утворення заторів.

А правда, що в селах повітря чистіше, ніж у містах?

Не завжди.

Ми звикли вважати, що в селі – дуже гарне довкілля. Але ті, хто має щастя мешкати десь поряд з великою свинофермою чи птахофабрикою, мають погане повітря. І цими питаннями у нас ніхто не опікується,

– зазначив директор Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олександр Косовець.

Спостереження за довкіллям у сільській місцевості взагалі не ведеться. Та й загалом рівень забруднення повітря в Україні моніторять не належним чином, тому дізнатися про справжній масштаб загрози неможливо.

Читайте також: День без автомобілів: 7 шокуючих фактів, як машини вбивають нашу планету