Бродівська міська рада пояснила причину неприємного запаху після удару: що рекомендують людям

Вранці 27 січня російські війська атакували інфраструктурний об'єкт на Львівщині. Після цього в Бродах та навколишніх населених пунктах розповсюдився неприємний запах.

Про ситуацію в місті та причини появи смороду повідомили в Бродівській міськраді. Там також дали рекомендації мешканцям щодо дій у такій ситуації.

Що відомо про неприємний запах у Бродах?

Як поінформувала місцева влада в місті виникло задимлення через згорання нафтопродуктів. Варто зауважити, що саме туди летіли ворожі дрони, які уразили об'єкт інфраструктури.

Наразі у Бродах та навколишніх населених пунктах розпочали проведення замірів повітря на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Міська влада обіцяє додатково поінформувати про результати дослідження.

Водночас Золочівський районний відділ ДУ Львівський ОЦКПХ МОЗ порекомендував мешканцям дотримуватися таких правил:

щільно зачинити вікна в разі задимлення внаслідок пожеж;

не виходити без потреби на вулицю;

за необхідності одягнути зволожену маску або респіратор.

Особливу увагу на ці рекомендації варто звернути людям з хронічними захворюваннями.

Як Росія атакувала Україну вночі та вранці 27 січня?