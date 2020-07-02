Сморід жахливий: мертвих качок прибило до берега в Затоці – моторошні фото, відео
Десятки мертвих качок, прибитих течією до берега, помітили на одному з пляжів курортного міста Затока, що під Одесою.
Відео з мертвими качками опублікували у місцевому телеграм-каналі "X Одеса".
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У повідомленні йдеться про станцію "Дружба" в Затоці.
"З боку моста принесло приблизно 50 мертвих качок. Сморід жахливий", – зазначили в телеграмі.
Очевидці нарахували до 50 мертвих птахів / Скриншот
Дивіться відео з телеграм-каналу: в Затоці до берега прибило мертвих качок
Що відомо про пляжі Одеси:
Одеський лабораторний центр МОЗ з посиланням на результати досліджень 29 червня повідомив, що у зонах рекреації на пляжах Одеси та області на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води. Стан води моніторили протягом тижня.
Згідно з висновками, 5 одеських пляжів, серед яких популярна "Аркадія", не відповідають нормам за санітарно-мікробіологічними показниками.
Серед пляжів, які не відповідають нормам:
- 13 станція Великого Фонтану;
- 16 станція Великого Фонтану;
- 10 станція Великого Фонтану;
- "Аркадія",
- "Дельфін".