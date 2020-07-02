Десятки мертвих качок, прибитих течією до берега, помітили на одному з пляжів курортного міста Затока, що під Одесою.

Відео з мертвими качками опублікували у місцевому телеграм-каналі "X Одеса".

Важливо Пляжі Одеси не відповідають нормативним вимогам: де ліпше не купатися

У повідомленні йдеться про станцію "Дружба" в Затоці.

"З боку моста принесло приблизно 50 мертвих качок. Сморід жахливий", – зазначили в телеграмі.



Очевидці нарахували до 50 мертвих птахів / Скриншот

Дивіться відео з телеграм-каналу: в Затоці до берега прибило мертвих качок

Що відомо про пляжі Одеси:

Одеський лабораторний центр МОЗ з посиланням на результати досліджень 29 червня повідомив, що у зонах рекреації на пляжах Одеси та області на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води. Стан води моніторили протягом тижня.

Згідно з висновками, 5 одеських пляжів, серед яких популярна "Аркадія", не відповідають нормам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Серед пляжів, які не відповідають нормам: