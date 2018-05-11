Сможет ли Украина потеснить Россию на газовом рынке?

А Вы знаете, что Украина может не только себя обеспечить газом, но и занять 10%-20% европейского рынка газа, хорошо потеснив Россию и зарабатывая ежегодно +15-20 миллиардов долларов?

Немного цифр.

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По Украине:

Украина имеет доказанные запасы 1,2 трилиона метров кубических газа. Собственную добычу в 2017 году в 21 миллиардов метров кубических газа. Пиковую добычу в 70-е годы – 69 миллиардов метров кубических. Мощности газотранспортной системы в Европе около 150 миллиардов метров кубических. Потенциальные запасы газа в Украине, назывались разные цифры: и 5 трилионов, и 22 трилиона, и 25 трилионов метров кубических. 1000 законсервированных газовых скважин есть только на балансе Укргаздобычи (часть из них может быть быстро и не дорого восстановлена).

По Европе:

420 миллиардов метров кубических газа – ежегодная потребность Европы в газе 40% Европейского рынка контролирует РФ Рост спроса на газ в Европе до 2025 года будет более 25%

Рынок "очень жирный" и платежеспособный. Можно сейчас начать бросать камни и говорить, что Украина до сих пор не обеспечила себя газом, какая Европа? Но если что-то происходит, ищи кому выгодно.А выгодно это, в первую очередь РФ и тем, кто сидит на ее зарплате.

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Вспомните конфликты последнего времени:

Усилиями некоторых украинских политиков Украина вместо разведки и добычи своего газа согласилась покупать газ в РФ почти за 500 долларов, тратя на это до 12 миллиардов долларов в год. Shell, Chevron были вытеснены еще при "злочинной владе", а инвестиции озвучивались за 2 миллиарда долларов. Юзовскую площадку уже нынешняя власть пытается "под сукном" передать "своим же". Последние 2 года в Украине не было ни одного аукциона на получение лицензий. А есть ли такая цель? Полтавский облсовет уже второй год блокирует Укргаздобыче возможность разработки новых площадок.

Тем не менее, дорогу осилит идущий.

Если фокус украинских властей изменится, то что нужно Украине для того, чтобы занять 10%-20% европейского рынка газа?

1. Конечно, нужна цель, принятая всеми, стратегия, полная дерегуляция с посадками тормозящих процессов (это из области фантастики, но мы же пока "бредим"?)

2. Чтобы занять 20% европейского рынка газа, нужно поставлять на него около 90 миллиардов метров кубических газа.

3. При среднем дебите газовой скважины в 150 тысяч метров кубических в сутки (а есть в Украине скважины дающие и 1 миллион) нам нужно в среднем около 1600 новых успешных скважин

часть может быть получена путем восстановления старых законсервированных, часть бурением новых;

каждая скважина, конечно, не будет успешной, это нужно учесть;

не имея более точных цифр, если взять за базу стоимость восстановления скважины 0,5 миллионов долларов, бурение новой 5,8 миллионов долларов, коэффициент успешности 1:2, соотношение новых скважин и восстановленных 70/30, очень грубый подсчет показывает, что объем требуемых инвестиций около 14 миллиардов долларов + инвестиции в инфраструктуру еще около 2 миллиардов долларов.

Это очень амбициозно, расчеты не оценивают массу деталей, которые очень важны, это и наличие буровых станков, и специалистов, и роль государства, и инвестиции в разведку, и увеличение доказанных запасов, и многое другое. Но мы же "в порядке бреда" пока.

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Большие ли это деньги?

Напомню, Украина тратила ранее в год до 12 миллиардов долларов только на покупку газа.

Но учесть, что 90 метров кубических на европейском рынке сегодня стоит около 17 млрд долларов, то велика ли цифра? И это сумма дохода КАЖДЫЙ последующий год вплоть до 2050-го.

Ведь спрос на газ, по оценкам аналитиков, будет только расти.

Кто будет инвестором?

Прочтите внимательно санкционный закон, принятый в прошлом году СГА против РФ, там есть намек. Европейцы. Они заинтересованы в снижении зависимости от РФ Китай. У них свои интересы в энергетической сфере, которые не противоречат украинским. Украина. С такой рентабельностью инвестиций можно на всю сумму привлечь долгосрочные кредиты, выпустив бонды. Но я бы так не делал.

P.S. И это мы еще не рассмотрели потенциал биогаза крупнейшей аграрной страны Европы.

Может хватит Украине играть в Европе пассивную роль?

Автор: Анатолий Амелин

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