Снаряд влучив за лічені метри: жінка дивом вижила під час обстрілу Харкова

Російські окупанти продовжують атакувати Харків. На відео потрапив момент влучання снаряду в одному з районів міста, всього за кілька метрів від жінки, яка йшла вулицею.

На кадрах видно, як як снаряд влучив просто в дорогу одного з районів Харкова біля ринку. Там було щонайменше 3 людей, та ворожий боєприпас влучив неподалік однієї жінки.

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Жінка дивом вціліла

На щастя, жінка вижила. Щоправда, через вибухову хвилю вона впала на землю. Опісля цього вона підвелася.

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