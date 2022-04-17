Снаряд влучив за лічені метри: жінка дивом вижила під час обстрілу Харкова
17 квітня 2022 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Типовий ХТЗ"
Російські окупанти продовжують атакувати Харків. На відео потрапив момент влучання снаряду в одному з районів міста, всього за кілька метрів від жінки, яка йшла вулицею.
На кадрах видно, як як снаряд влучив просто в дорогу одного з районів Харкова біля ринку. Там було щонайменше 3 людей, та ворожий боєприпас влучив неподалік однієї жінки.
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Жінка дивом вціліла
На щастя, жінка вижила. Щоправда, через вибухову хвилю вона впала на землю. Опісля цього вона підвелася.
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