Снаряд влучив у житловий будинок на Харківщині: є загиблі, серед них – дитина

Ввечері 8 березня російські окупанти знову атакували Харківщину. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок в селі Донець, що у Чугуївському районі.

Росіяни завдали авіаційного удару близько 19:05. Про це повідомили в офійному телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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Є жертви авіаудару

На місце оперативно прибули п'ятеро місцевих рятувальників. Їм вдалося врятувати 1 людину, яка внаслідок авіаудару опинилася під завалами. На жаль, ворожа атака забрала життя двох людей, сереж жертв – 7-річна дитина.

Кадри з місця трагедії на Харківщині / Фото ДСНС

Яка ситуація в області

Раніше у Харківській ОВА повідомили, що Росія продовжує бомбардувати об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки в області. Під ударом також – теплоелектростанції. Дуже складна ситуація, зокрема, у місті Ізюм. У підвалі тамтешньої лікарні залишаються хворі та поранені пацієнти.

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