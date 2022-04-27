"Снаряд впав до нас у підїзд": моторошні спогади очевидців смертельного обстрілу у Харкові

Російські військові знову обстріляли один із районів Харкова у ніч на 27 квітня. Ворожий снаряд потрапив у житловий будинок. Він прилетів просто у під'їзд.

Харків у вогні

Також виникло декілька пожеж у багатоповерхівках. Про це в ефірі 24 каналу сказала наша кореспондентка з Харкова.

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Вона розповіла, що ніч та ранок 27 квітня були неспокійні. Окупанти гатили по спальних районах, зокрема пожежу у Салтівці гасили з 2 ночі, повністю вигоріла пара поверхів.

Загалом за добу було 14 пожеж у багатоповерхівках, вже майже 2 тисячі будинків знищено – як житлових, так і не житлових. Обстріли були й по області.

Мешканці обстріляного Харкова поділились історіями

Журналістці 24 каналу в Харкові вдалось поспілкуватись із мешканцями мікрорайону, який обстрілюють росіяни.

Цей житловий сектор потрапив під обстріл вже не вперше. На жаль, там загинули 2 жінки і 1 чоловік. Вдвічі більше людей поранені.

Мінометний снаряд російських окупантів потрапив на дашок під'їзду, пролетів скрізь метал й розірвався просто на порозі першого поверху будинку. Туди саме намагалися забігти люди, які почули повітряну тривогу.

У нас впало просто у під'їзд. Люди злякатись і почали забігати, коли почули перший приліт. Одна жінка встигла забігти, її відкинуло хвилею в дім, іншу – на вулицю, ще одну – до стінки,

– розповів очевидець.

Також у цьому й довколишніх будинках повибивало вікна. Машини також постраждали.

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