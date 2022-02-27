Снаряди не влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві, – МВС
Джерело:МВС
В інтернеті шириться інформація, що внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними РФ видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об‘єднання Радон". Проте радіаційний фон залишається в нормі.
Рятувальники Київського гарнізону та співробітники Дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС у Києві виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря.
До теми На лівому березі Києва радіаційний фон у нормі
На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів, невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та не потрапив у важливі об‘єкти.
Виходу радіонуклідів в оточуюче середовище не відбулося. Радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає,
– заявила заступниця директора ДСП "Об’єднання Радон" з виробничих питань Олена Полякова.
Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління, яка підтвердила, що загрози для населення немає.
До слова, ворог намагається атакувати столицю. Однак наразі в Києві спокійно, ситуацію повністю повністю контролюють українська армія та тероборона.
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