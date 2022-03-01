Снаряди влучили у 2 багатоповерхові будинки в Херсоні: є постраждалі
1 березня 2022 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Зранку 1 березня російські війська обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили у 2 багатоповерхові будинки.
Зауважимо, що ворожі війська зайшли до Херсона 1 березня, приблизно об 11:40.
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Яка ситуація у Херсоні
Як повідомили у ДСНС, 1 березня о 10:53 росіяни обстріляли Херсон. Снаряди потрапили у 2 дев'ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйнували квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа. Попередньо постраждали 4 особи.
Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниці техніки,
– повідомили у ДСНС.
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