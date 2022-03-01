Снаряди влучили у 2 багатоповерхові будинки в Херсоні: є постраждалі

Зранку 1 березня російські війська обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили у 2 багатоповерхові будинки.

Зауважимо, що ворожі війська зайшли до Херсона 1 березня, приблизно об 11:40.

Важливо У Херсон зайшли окупанти: обстрілюють житлові будинки

Яка ситуація у Херсоні

Як повідомили у ДСНС, 1 березня о 10:53 росіяни обстріляли Херсон. Снаряди потрапили у 2 дев'ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйнували квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа. Попередньо постраждали 4 особи.

Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниці техніки,

– повідомили у ДСНС.

Обстріл Херсона: дивіться відео

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