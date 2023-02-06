Російський снайпер вбив останню жительку: моторошне відео зі зруйнованого Новоселівського

Після російських окупантів залишається лише випалена земля. Прикладом цього є селище Новоселівка у Сватівському районі Луганської області, яке знищили загарбники.

Людей у селищі не залишилось взагалі, воно фактично мертве. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До речі Російські війська посилюють наступ у районі Кремінної: в ISW проаналізували ситуацію на Сході

Останню жительку вбив російський снайпер

Гайдай констатував, що у січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського. У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами.

Суцільне згарище… Так виглядає "руський мир",

– написав глава ОВА.

Далі він показав кадри населеного пункту, на яких видно, що Новоселівське повністю знищено окупантами.

Як виглядає Новоселівське: відео

Окупанти готують наступ на Луганщині

Гайдай також розповів, що в Луганській області збільшилась кількість атак. Однак він зауважив, це не повномасштабний наступ, а підготовка до нього.

Росіяни вишукують слабкі місця, вороги вже стягнули до лінії фронту чимало техніки і десятки тисяч військових. За словами главаи ОВА, росіяни на Луганщині можуть наступати з трьох напрямків: Білогорівка, Кремінна та Сватове.

До речі, військові також розповідали, що з лютого російські війська активізували наступальні дії на захід від Кремінної.