Чи будуть сильні снігопади у березні, і чи можливий сніг у квітні: що кажуть синоптики

Березень є перехідним місяцем між зимою та весною, через що у цей період можливі погодні гойдалки. Наразі синоптична ситуація не передбачає снігопадів, проте повернення такого явище можливе.

Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Синоптик розповів, якою погода буде в березні, і де може бути тепліше

Чи можливі погодні сюрпризи у березні та весною?

Синоптик пояснив, що березень традиційно є перехідним періодом, тому нестійка погода, різкі зміни температур та подібні опади не є чимось незвичним. Утім, поточні прогнози, зокрема, на першу декаду місяця, не вказують на такі умови.

Проте ми розуміємо, що це перехідний місяць, погода постійно змінюється, атмосфера рухається, і в принципі може бути будь-що. Ми будемо слідкувати за тим, як змінюється синоптична ситуація і детальніше повідомляти про це в коротший період,

– розповів він.

За його словами, загалом кліматична характеристика є мінливою, середньомісячна кількість опадів становить 26 – 51 міліметри, а на Закарпатті та й гірських районах – до 106 міліметрів. На високогір'ї Карпат він складає до 35 міліметрів.

У березні також можливі ожеледь та налипання мокрого снігу, а також поривчастий вітер. Також, залежно від температури та атмосферних процесів, в середині або наприкінці місяця місцями можуть починатися перші грози.

"Поки ми не можемо сказати, чи будуть снігопади, і чи буде, наприклад, та сама гроза, оскільки це короткострокові явища, які можна побачити приблизно за 3 доби до їхнього початку. Утім, це можливо", – зауважив Іван Семиліт.

Відповідаючи на запитання про те, чи були випадки, коли у квітні випадав сніг, синоптик зауважив, що така надзвичайна ситуація була наприкінці березня 2013 року, і що наразі важко відповісти, чи станеться подібне цього року.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

Якою буде погода на початку весни?

Раніше повідомляли, що після закінчення зими до України прийде незначне потепління, температурні показники зростуть на кілька градусів. Утім, різких змін у бік підвищення найближчим часом чекати не варто.

Загалом погода в Україні протягом першої декади березня здебільшого буде теплішою та сухою через антициклональний характер, тож, згідно з прогнозами, не супроводжуватиметься істотними опадами.

До слова, нещодавно стало відомо, що Укргідрометцентр запускає мобільний застосунок "цеПогода" для отримання точних метеорологічних прогнозів без посередників. Застосунок пропонує детальні прогнози на 5 діб.