Укр Рус
24 Канал Новини України Чи будуть сильні снігопади у березні, і чи можливий сніг у квітні: що кажуть синоптики
2 березня, 08:00
3

Чи будуть сильні снігопади у березні, і чи можливий сніг у квітні: що кажуть синоптики

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Березень є перехідним місяцем з можливими погодними змінами, наразі снігопадів не передбачають.
  • У квітні може випасти сніг, але це важко спрогнозувати заздалегідь, оскільки такі явища короткострокові.

Березень є перехідним місяцем між зимою та весною, через що у цей період можливі погодні гойдалки. Наразі синоптична ситуація не передбачає снігопадів, проте повернення такого явище можливе.

Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Синоптик розповів, якою погода буде в березні, і де може бути тепліше 

Чи можливі погодні сюрпризи у березні та весною?

Синоптик пояснив, що березень традиційно є перехідним періодом, тому нестійка погода, різкі зміни температур та подібні опади не є чимось незвичним. Утім, поточні прогнози, зокрема, на першу декаду місяця, не вказують на такі умови. 

Проте ми розуміємо, що це перехідний місяць, погода постійно змінюється, атмосфера рухається, і в принципі може бути будь-що. Ми будемо слідкувати за тим, як змінюється синоптична ситуація і детальніше повідомляти про це в коротший період, 
– розповів він.

За його словами, загалом кліматична характеристика є мінливою, середньомісячна кількість опадів становить 26 – 51 міліметри, а на Закарпатті та й гірських районах – до 106 міліметрів. На високогір'ї Карпат він складає до 35 міліметрів.

У березні також можливі ожеледь та налипання мокрого снігу, а також поривчастий вітер. Також, залежно від температури та атмосферних процесів, в середині або наприкінці місяця місцями можуть починатися перші грози. 

"Поки ми не можемо сказати, чи будуть снігопади, і чи буде, наприклад, та сама гроза, оскільки це короткострокові явища, які можна побачити приблизно за 3 доби до їхнього початку. Утім, це можливо", – зауважив Іван Семиліт.

Відповідаючи на запитання про те, чи були випадки, коли у квітні випадав сніг, синоптик зауважив, що така надзвичайна ситуація була наприкінці березня 2013 року, і що наразі важко відповісти, чи станеться подібне цього року.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу

Якою буде погода на початку весни?

  • Раніше повідомляли, що після закінчення зими до України прийде незначне потепління, температурні показники зростуть на кілька градусів. Утім, різких змін у бік підвищення найближчим часом чекати не варто.

  • Загалом погода в Україні протягом першої декади березня здебільшого буде теплішою та сухою через антициклональний характер, тож, згідно з прогнозами, не супроводжуватиметься істотними опадами.

До слова, нещодавно стало відомо, що Укргідрометцентр запускає мобільний застосунок "цеПогода" для отримання точних метеорологічних прогнозів без посередників. Застосунок пропонує детальні прогнози на 5 діб.