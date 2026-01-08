"Чиновники йдуть прибирати сніг": в Івано-Франківську оголосили незвичайну акцію

У четвер, 8 січня, Прикарпаття засипало снігом. Так, місцева влада обласного центру буде долучатися до прибирання снігу.

Про це поінформував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає 24 Канал.

Яка ситуація з негодою в Івано-Франківську?

Як розповів Марцінків, у місті за ніч випало доволі багато снігу. Снігорозчищувальна техніка працює, однак снігопад не припиняється. Тож посадовці допомагатимуть комунальникам боротися з негодою.

Чиновники йдуть прибирати сніг! Насипало його добряче, тому нині о 09:15 після хвилини мовчання будемо допомагати комунальникам, – написав мер міста.

Техніка працює на дорогах Франківська: дивіться відео зі сторінки Руслана Марцінківа

Він також закликав магазини та інші бізнеси прочистити біля себе і разом допомогти прибиральникам.

Зазначимо, що на 8 січня в західних областях України прогнозували сильний сніг та хуртовини.

