Сніг, мороз та кілька теплих днів: народний синоптик про погоду в Україні у листопаді

Вже через кілька днів в Україну прийде третій місяць осені, який ще більше наблизить нас до зими. Народний синоптик розповів, на яку погоду українцям слід чекати у листопаді.

На початку нового місяця погода в Україні буде доволі комфортною. Про це повідомив Володимир Деркач.

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Яку погоду в Україні обіцяють у листопаді

1 – 2 дні порадують українців теплом і сонцем. У першій декаді листопада відбудеться плавний перехід від ранньої та зрілої осені у більш пізню.

Приблизно з середини цього періоду прийде похолодання, задощить, інколи з переходом у мокрий сніг. Температура знизиться, особливо вночі,

– розповів народний синоптик.

Температура повітря впаде і на початку другої декади. За словами Деркача, природа вже проведе репетицію переходу у зиму.

Наприкінці осені сильно похолодає

Кілька тепліших та сухих днів можливі у середині місяця. Водночас останні 10 днів листопада знову принесуть зниження температури. Спершу стовпчики термометрів сильно опустяться вночі, а вже за 1 – 2 дні і вдень.

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Україну можуть накрити невеликі морози, а деякі регіони – навіть досить сильні. Крім того, посиляться опади, які вже здебільшого будуть у формі снігу чи мокрого снігу. Усе залежить від регіону. Закінчення осені, за словами Деркача, буде вже досить зимовим.