На Одещині справжня зима: на дорогах довелось залучити спецтехніку

Північ Одещини засипає снігом. Зимова казка застала місцевих жителів зненацька. На трасах працює спецтехніка.

Несподівана зміна погоди сталася вночі 20 березня. Сніг випав на півночі Одеської області – у Подільську.

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"Думська" з посиланням на місцевих жителів пише, що рясний снігопад триває і зараз, створюючи вельми зимову, практично новорічну атмосферу.

На Одещині випав сніг 20 березня / Фото з телеграм-каналів

При цьому зазначають, що уже завтра погода різко зміниться і в Подільську обіцяють 9 градусів тепла.

"Тож зимова казка швидко перетвориться на звичну сльоту", – ідеться у повідомленні.

Довелось задіяти спецтехніку

Про те, що сніжить таки рясно свідчить і той факт, що на трасах працює спецтехніка. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області повідомили, що з ночі підрядні організації виконують роботи з обробки автомобільних доріг протиожеледними матеріалами, першочергово – штучні споруди.

"Станом на 9 годину ранку 20 березня проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення Одеської області забезпечений", – повідомили в Службі.