Українців попереджають про сніг і сильний вітер: куди й коли прийде негода

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Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди в Україні. Зокрема, 7 квітня майже в усіх областях падатиме дощ, сніг та мокрий сніг. Крім того, частину регіонів охоплять потужні вітри.

Джерело:

Укргідрометцентр

Негода 6 квітня прийшла у західні області – там періодично йде сніг та відчутно похолодало.

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Де прогнозують опади 7 квітня

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 7 квітня у північних та більшості центральних областей. Там протягом доби падатиме мокрий сніг, можливе короткочасне утворення снігового покриву. Сніг йтиме і на Заході.

Де дутимуть сильні вітри

Крім того, більшу частину країни охоплять потужні вітри – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це І рівень небезпечності – жовтий – оголосили у таких областях:

  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Херсонській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Криму.
Зверніть увагу! Вже після 8 квітня обіцяють потепління. Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що найтеплішу погоду варто чекати з 20 квітня. Українців протягом 3 днів тішитиме сонце та +18 градусів. Однак кінець місяця таки буде холодним.


Де 7 квітня дутимуть сильні вітри / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру