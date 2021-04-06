Українців попереджають про сніг і сильний вітер: куди й коли прийде негода

Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди в Україні. Зокрема, 7 квітня майже в усіх областях падатиме дощ, сніг та мокрий сніг. Крім того, частину регіонів охоплять потужні вітри.
Джерело:Укргідрометцентр
Негода 6 квітня прийшла у західні області – там періодично йде сніг та відчутно похолодало.
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Де прогнозують опади 7 квітня
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 7 квітня у північних та більшості центральних областей. Там протягом доби падатиме мокрий сніг, можливе короткочасне утворення снігового покриву. Сніг йтиме і на Заході.
Де дутимуть сильні вітри
Крім того, більшу частину країни охоплять потужні вітри – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це І рівень небезпечності – жовтий – оголосили у таких областях:
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Луганській;
- Криму.
Де 7 квітня дутимуть сильні вітри / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру