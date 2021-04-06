Українців попереджають про сніг і сильний вітер: куди й коли прийде негода

Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди в Україні. Зокрема, 7 квітня майже в усіх областях падатиме дощ, сніг та мокрий сніг. Крім того, частину регіонів охоплять потужні вітри.

Негода 6 квітня прийшла у західні області – там періодично йде сніг та відчутно похолодало.

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Де прогнозують опади 7 квітня

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 7 квітня у північних та більшості центральних областей. Там протягом доби падатиме мокрий сніг, можливе короткочасне утворення снігового покриву. Сніг йтиме і на Заході.

Де дутимуть сильні вітри

Крім того, більшу частину країни охоплять потужні вітри – до 15 – 20 метрів за секунду. Через це І рівень небезпечності – жовтий – оголосили у таких областях:

Вінницькій;

Черкаській;

Полтавській;

Харківській;

Одеській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Криму.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що найтеплішу погоду варто чекати з 20 квітня. Українців протягом 3 днів тішитиме сонце та +18 градусів. Однак кінець місяця таки буде холодним.

Вже після 8 квітня обіцяють потепління.



Де 7 квітня дутимуть сильні вітри / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру