Погода в Україні різко зміниться: насуваються грози, шквали та зливи, подекуди – заморозки

Найближчого тижня погода в Україні відчутно зміниться через активізацію циклонів, очікуються дощові, хмарні та прохолодні умови. Місцями можливі сильні зливи з грозами, градом та навіть шквалистим вітром.

Також існує загроза короткочасного повернення заморозків. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Якою буде погода у будні?

У понеділок, 11 травня, дощі випадуть на крайньому заході та Лівобережжі, можливий туман, а у східних областях – грози. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, у західних регіонах буде +3…+8 градусів.

Удень на Лівобережжі прогнозують +15...+20 градусів, на Правобережжі очікується +20...+25 градусів. У вівторок, 12 травня, у північних, західних центральних та південних областях випадуть дощі, можливі грози.

Також, за винятком східної частини, місцями можливі шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах +8…+13 градусів, вдень – +17…+24 градусів, на крайньому заході – +10…+15 градусів.

У середу, 13 травня, можливий значний дощ, на Лівобережжі грози, місцями також град та шквали. У Карпатах можливий мокрий сніг. У південній частині швидкість вітру може досягати від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря на Правобережжі вночі коливатиметься в межах +2…+8 градусів, удень очікується +9…+14 градусів. На Лівобережжі прогнозують вночі +10...+15 градусів, вдень вона підвищиться до 18...+23 градусів.

У четвер, 14 травня, вночі та вранці можливий туман. Температура вночі буде +6...+13 градусів, на крайньому заході – 0...+5 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0...-2 градусів, удень – +16...+21 градусів.

У п'ятницю, 15 травня, помірні дощі можливі лише у південних областях. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7…+12 градусів, на крайньому заході буде +2…+7 градусів, удень пригріє до +18...+23 градусів.

Що прогнозують на вихідні?

У суботу, 16 травня, дощі випадуть у більшості областей, зокрема на півдні. Можливі грози, град та шквали. Температура вночі буде +7…+12 градусів, удень – 21…+26 градусів, у південно-західних регіонах – +16…+21 градусів.

У неділю, 17 травня, утримаються незначні і помірні дощі у більшості регіонів, у західних опади будуть значними. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+14 градусів, удень пригріє до +22…+27 градусів.

Якою буде погода невдовзі?

У найближчі дні в Україні очікується помірне зниження температурних значень після періоду аномально теплого початку травня. У частині регіонів таке зниження супроводжуватиметься грозами та короткочасними дощами.

Синоптик Віталій Постригань застерігав, що впродовж найближчого тижня на території України переважатиме більш волога і прохолодна погода через активізацію циклонів над Атлантикою, подекуди це спричинить дощі.

До речі, пояснювали, що грози є звичним явищем для травня, адже саме в цей період погода поступово переходить до літнього режиму. Через інтенсивне прогрівання земної поверхні зростає нестабільність атмосфери.