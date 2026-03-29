Де випаде значний дощ і мокрий сніг, і якою буде погода в останні дні березня

До кінця березня у частині областей пройдуть дощі, обсяги яких залежатимуть від пори доби та регіону. Місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Подекуди температурні показники знизяться.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода до кінця березня?

Впродовж 29 березня у більшості західних Вінницькій, Одеській пройдуть незначні дощі. Такі ж опади очікуються у денні години в східних та південно-східних областях. Але вночі у Карпатах випаде помірний дощ.

У решті областей істотних опадів не буде. Також подекуди пройдуть дощі 20-31 березня, в Карпатах місцями він супроводжуватиметься мокрим снігом. Температурні показники теж зазнають незначних змін.

У нічні години фахівці передбачають від 4 до 10 градусів тепла, протягом денного часу стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 19 градусів тепла. Вже наступного тижня подекуди можливі відчутні зниження.

31 березня в західних областях протягом доби 2 – 7 градусів тепла,

– ідеться у повідомленні.

