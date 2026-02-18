Активний циклон принесе в Україну сильні снігопади та хуртовини: як і коли погіршиться погода

В Україну йде активний циклон, який принесе сильний сніг, місцями можливі хуртовини. Водночас затримаються морози, на дорогах ще виникатиме ожеледиця.

Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу".

Як зміниться погода незабаром?

Синоптик пояснив, що над Адріатичним морем сформувався активний і насичений вологою циклонічний вихор "Wally", який вирував на Балканах у вівторок, 17 лютого, внаслідок чого там випало багато снігу, що спричинило проблеми.

"В Болгарії лише за 4 години висота снігового покриву збільшилася майже на 15 см. У Боснії та Герцеговині снігопади і хуртовини спричинили серйозні транспортні труднощі, накопичений сніг і сильний вітер утворили замети", – розповів він.

За його словами, у середу, 18 лютого, цей циклонічний вихор заряджається енергією і вологою над Чорним морем, після чого почне збільшуватися кількість опадів, зокрема, серйозний сніг очікується в межах Черкаської області.

У ніч на 19 лютого на Черкащині прогнозуємо значний сніг, місцями хуртовини, приріст снігового покриву 10 – 15 сантиметрів. На дорогах ожеледиця. Температура 5 – 10 градусів морозу,

– розповів Віталій Постригань.

Але, як зауважує фахівець, подібні умови надовго не затримаються в Україні, оскільки вже вдень 19 лютого циклон переміститься у сторону російського Курська, внаслідок чого інтенсивні опади поступово призупиняться.

Якою буде погода найближчими днями?