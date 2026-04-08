Укр Рус
8 квітня, 10:37
2

Буковель засипало снігом посеред квітня: відео раптової казки

Софія Рожик
Основні тези
  • Посеред квітня Буковель засипало снігом.
  • Сніг і негода очікуються в північних та західних регіонах України.

Україну посеред квітня засипало снігом. Зокрема, у ніч на 8 квітня засніжило Буковель.

24 Канал зібрав кадри весняного снігу.

Яка погода в Буковелі?

Як жартують користувачі у соцмережах, Буковель засніжило так, що шару снігу достатньо для відкриття лижного сезону у квітні.

Погода в Буковелі: дивіться відео

 

 

Сніг в Буковелі: дивіться відео

 

 

Загалом по Україні 8 квітня очікується пік негоди. У багатьох областях синоптики прогнозують сніг, вітер та заморозки.

Сніг очікується у північних та західних регіонах країни. 

В Буковелі засніжило: дивіться відео

 

 

Напередодні він раптово уже випав у Житомирській та Хмельницькій областях

А доки вирує сніжна негода, особливе попередження дають водіям, які вже встигли "перевзути" автомобілі на літні шини. Адже умови руху на дорогах можуть погіршитися.

Коли потепліє в Україні?

  • У квітні в Україні очікуються нестійкі погодні умови. Буде коливання температури від -3 градусів до +20 градусів, розповів в інтерв'ю 24 Каналу Іван Семиліт, представник Укргідрометцентру.

  • Сильне похолодання може тривати до 10 квітня. Потім тепло поволі повертатиметься.

  • Так, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня прогнозує, що з 11 квітня температура може зрости до 8 – 10 градусів тепла, а з 14 квітня – до 11 – 17 градусів тепла.