Буковель засипало снігом посеред квітня: відео раптової казки
Україну посеред квітня засипало снігом. Зокрема, у ніч на 8 квітня засніжило Буковель.
Дивіться також Холодно, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 8 квітня
Яка погода в Буковелі?
Як жартують користувачі у соцмережах, Буковель засніжило так, що шару снігу достатньо для відкриття лижного сезону у квітні.
Загалом по Україні 8 квітня очікується пік негоди. У багатьох областях синоптики прогнозують сніг, вітер та заморозки.
Сніг очікується у північних та західних регіонах країни.
Напередодні він раптово уже випав у Житомирській та Хмельницькій областях.
А доки вирує сніжна негода, особливе попередження дають водіям, які вже встигли "перевзути" автомобілі на літні шини. Адже умови руху на дорогах можуть погіршитися.
Коли потепліє в Україні?
У квітні в Україні очікуються нестійкі погодні умови. Буде коливання температури від -3 градусів до +20 градусів, розповів в інтерв'ю 24 Каналу Іван Семиліт, представник Укргідрометцентру.
Сильне похолодання може тривати до 10 квітня. Потім тепло поволі повертатиметься.
Так, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня прогнозує, що з 11 квітня температура може зрости до 8 – 10 градусів тепла, а з 14 квітня – до 11 – 17 градусів тепла.